Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Aufmerksamer Zeuge

Lippstadt (ots)

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass zwei mutmaßliche Schrottdiebe am Mittwochabend von der Polizei ermittelt werden konnten. Der Mann konnte gegen 21 Uhr zwei Männer beobachten, die von einem, an der Lippestraße liegenden Grundstück Metallteile in ihren Wagen luden und davon fuhren. Über das Kennzeichen und Fotos der Tatverdächtigen konnte der Wohnort ermittelt werden. Der 61-jährige Halter räumte die Tat anschließend ein, ging jedoch davon aus, dass herumliegende Metallteile von frei zugänglichen Grundstücken mitgenommen werden dürften. Der zweite Tatverdächtige, ein 38-Jähriger räumte zwar ein, mit dem Halter unterwegs gewesen zu sein, jedoch mit dem Abtransport des Schrotts nichts zu tun zu haben. Da die Tatverdächtigen über den Verbleib der Metallteile keine Angaben machen wollten, wurde über die Staatsanwaltschaft die Durchsuchung des Wohnhauses mit Grundstück angeordnet. Das Diebesgut konnte daraufhin im Garten aufgefunden werden. Anschließend wurden die Sachen durch die beiden Männer im Beisein der Polizeibeamten wieder zum Grundstück des Geschädigten zurückgebracht. Es folgte die obligatorische Diebstahlsanzeige. (reh)

