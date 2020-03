Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest-Ampen - Fenster aufgehebelt

Soest (ots)

Zwischen Dienstag- und Mittwochnachmittag hebelten unbekannte Einbrecher das Fenster eines Einfamilienhauses in der Straße "In der Kluse" in Ampen auf. Sie durchsuchten anschließend die Wohnräume. Ob sie etwas entwenden konnten, stand zum Zeitpunkt der Tatortaufnahme noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

