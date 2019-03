Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Spurensicherung führt zu Ermittlungserfolg

Kreis Borken (ots)

Umfassende Spurenarbeit und behördenübergreifende Zusammenarbeit haben nun zu einem Ermittlungserfolg in zwei Einbruchsfällen geführt: Zwei 22 und 39 Jahre alte Männer stehen im Verdacht, die entsprechenden Taten Anfang dieses Jahres in Gescher und Stadtlohn begangen zu haben.

Beamte der Autobahnpolizei Münster hatten die beiden albanischen Staatsangehörigen am 18. Januar auf einem Rastplatz an der Autobahn A 43 angehalten und überprüft. Sie stellten fest, dass gegen den 39-Jährigen ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Bonn wegen Wohnungseinbruchdiebstahls vorlag. Er wurde vor Ort festgenommen, der 22-Jährige entlassen. Aufgrund der vorliegenden Erkenntnisse führten die Polizeibeamten zudem eine umfangreiche Spurensicherung durch.

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen kam es auch zu einem Abgleich des gesicherten Materials mit Spuren, die an Tatorten nach Wohnungseinbrüchen gesichert worden waren. Dabei stellte sich heraus, dass die beiden Albaner für Wohnungseinbrüche in Gescher und Stadtlohn in Frage kommen. Gleiches gilt für einen Einbruch im Kreis Coesfeld. Die Polizei leitete gegen beide Personen ein Strafverfahren ein. Aufgrund des bereits vorliegenden Haftbefehls befindet sich der 39-Jährige derzeit in Untersuchungshaft. Gegen den 22-Jährigen regt die Polizei die Erlassung eines Haftbefehls an.

