POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter vom 04.01.2020

Versuchter Wohnungseinbruch

Salzgitter-Lebenstedt, Holbeinweg, 03.01.2020, 07:30 Uhr

Am Freitag gegen 07:30 Uhr bemerkt die Wohnungsinhaberin einer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses im Holbeinweg, wie ihre beiden Hunde laut bellend zur Terrassentür laufen. Bei einer späteren Nachschau werden an der Terrassentür Spuren eines Einbruchsversuches festgestellt. Der unbekannte Täter ist vermutlich über eine Gartentür in Richtung Schwindweg geflüchtet. Hinweise zu Beobachtungen von verdächtigen Personen oder Pkw bitte an die Polizei Salzgitter: 05341/1897-0

Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Salzgitter-Lebenstedt, Ludwig-Erhardt-Straße, 03.01.2020, 18:30 Uhr

Am Abend des Freitages übersah eine 25-jährige Fahrzeugführerin aus Hildesheim beim Linksabbiegen von der Ludwig-Erhardt-Straße in den Kranichdamm einen ihr entgegenkommenden, vorfahrtberechtigten 36-jährigen Fahrzeugführer aus Salzgitter. Beim Zusammenstoß der Pkw wurden beide Personen leicht verletzt. Die beschädigten Pkw mussten abgeschleppt werden. An den Pkw entstand ein geschätzter Schaden von 8000 Euro.

Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Salzgitter-Bad, Am Hang, 04.01.2020, 06:05

Am frühen Morgen des Samstages kommt es aus bislang ungeklärter Ursache im Küchenbereich einer Obergeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses mit 5 Mietparteien zu einem Brand. Der Brand wird durch die beiden über 80-jährigen Wohnungsinhaber selbst bemerkt und an die Feuerwehr gemeldet. Alle 8 Hausbewohner können das Mehrfamilienhaus selbstständig verlassen. Die beiden Wohnungsinhaber sowie ein 63-jähriger Nachbar der Dachgeschosswohnung werden durch Rauchgasintoxikation leicht verletzt und mittels Rettungswagen einem Klinikum zugeführt. Für Löscharbeiten musste das Dach des Mehrfamilienhauses teilweise abgedeckt werden. An den Löscharbeiten waren ca. 50 Feuerwehrkameraden der Berufsfeuerwehr Salzgitter und der freiwilligen Feuerwehr Salzgitter-Bad eingesetzt. Die Brandbetroffene Wohnung wurde für polizeiliche Ermittlungen beschlagnahmt. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 80000 Euro.

