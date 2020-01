Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 03.01.2020 für den Bereich Salzgitter.

Salzgitter (ots)

Täter brachen in ein Geschäft ein.

Salzgitter, Lebenstedt, Gaußstraße, 03.01.2020, 02:55 Uhr. Die Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der oder die Täter nach Einschlagen einer Glasscheibe in das Geschäft einsteigen konnten. Aus dem Inneren wurden offensichtlich Tabakwaren und Bargeld entwendet. Es entstand ein Schaden von mindestens 600 Euro. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

Fahrer eines Pkw stand deutlich unter Alkoholeinfluss.

Salzgitter, Lebenstedt, Steinackern, 02.01.2020, 23:45 Uhr. Beamte der Polizei kontrollierten den 34-jährigen Fahrer eines Mercedes und bemerkten bei dem Mann, dass dieser unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille. Die Beamten ordneten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe an und untersagten dem Fahrer die Weiterfahrt. Der Führerschein wurde von der Polizei sichergestellt. Die Polizei ermittelt wegen Trunkenheit im Verkehr.

Unfallverursacher flüchtete, Zeugenaufruf.

Salzgitter, Kurt-Schumacher-Ring, 30.12.2019, 12:00 Uhr. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Fahrer eines offensichtlich rot/braunen VW Tiguan auf dem Kurt-Schumacher-Ring einen vorfahrtsberechtigten 70-jährigen Radfahrer am Hinterreifen angefahren hatte. Der Radfahrer kam hierdurch nicht zu Fall, sein Mountainbike wurde jedoch am Hinterreifen beschädigt. Die Schadenshöhe wird ermittelt. Die Polizei ermittelt gegen den flüchtigen Fahrer des VW und bittet Zeugen, sich mit der Polizei in Lebenstedt unter der Telefonnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

Täter beschädigten geparkten Pkw.

Salzgitter, Lebenstedt, Am Brinke, 31.12.2019, 14:30 Uhr-02.01.2020, 15:45 Uhr. Ein auf der Straße geparkter Pkw Dacia wurde beschädigt. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der oder die Täter die Seitenscheibe des Fahrzeuges eingeschlagen und die Fahrzeugpapiere daraus entwendet hatten. Im weiteren Verlauf der Tat beschädigten die Täter den Innenraum mit weißer Farbe und mit Öl und entwendeten die am Pkw angebrachten Kennzeichen. Es entstand ein Schaden von mindestens 2.000 Euro. Zeugen der Tat werden gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter unter der Rufnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

