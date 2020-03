Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Fahrerflucht auf Supermarktparkplatz

Soest (ots)

1.000 Euro Sachschaden bilanzierte die Polizei nach der Unfallaufnahme auf einem Supermarktparkplatz am Senator-Schwarz-Ring. Eine Autofahrerin stellte ihren silbernen Toyota gegen 08.50 Uhr auf dem Parkplatz ab. Bei ihrer Rückkehr, gegen 10.00 Uhr, stellte sie frische Beschädigungen an ihrem Wagen fest. Ein anderer Verkehrsteilnehmer stieß vermutlich beim Ausparken gegen ihren Wagen und entfernte sich vom Unfallort, ohne die Polizei zu rufen und die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Die Beamten konnten am Toyota weiße Lackspuren sichern, so dass vermutet werden kann, dass dies auch die Farbe des Fluchtwagens sein könnte. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell