Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 25.000 Euro Schaden: Unbekannte dringen in Firma ein und verwüsten Räume; Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Waldau:

Bislang unbekannte Täter sind am Wochenende in das Gebäude einer Firma im Kasseler Stadtteil Waldau eingedrungen und richteten mit ihrem Vorgehen einen Schaden von etwa 25.000 Euro an. Sie brachen etliche Schränke auf, gingen zwei Automaten an und zerstörten die Inneneinrichtung in zwei Räumen, indem sie zwei Feuerlöscher entleerten. Die Beamten des Polizeireviers Ost suchen Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich des Tatorts gemacht haben oder Täterhinweise geben können.

Ein Mitarbeiter hatte den Einbruch in die Firma in der Otto-Hahn-Straße am gestrigen Sonntagabend bemerkt und die Polizei gerufen. In der Zeit zwischen Samstagmorgen, 6 Uhr, und Sonntagabend, 22 Uhr, waren die unbekannten Täter gewaltsam in die Produktionshalle eingedrungen. Anschließend versuchten sie offenbar vergeblich, in einem Aufenthaltsraum für die Mitarbeiter einen Kaffee- und einen Getränkeautomaten brachial zu öffnen. Zudem hebelten die Täter mehrere Schränke und Spinde auf, aus denen sie Schuhe und Handschuhe der Arbeiter erbeuteten. Bevor die Einbrecher unerkannt flüchteten, entleerten sie den Inhalt der Feuerlöscher in zwei Räumen und zerstörten mit dem Löschschaum die gesamte Inneneinrichtung.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561- 9100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake

Pressesprecherin

Tel. 0561 - 910 1021



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell