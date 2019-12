Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Einbrecher erbeutet Bargeld aus Tresor einer Bäckereifiliale: Kripo erbittet Zeugenhinweise

Kassel (ots)

Kassel-Süd:

Der am gestrigen Sonntagabend stattgefundene Einbruch in eine Bäckereifiliale in der Kasseler Südstadt beschäftigt derzeit die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kriminalpolizei. Der unbekannte Täter, der von einer Überwachungskamera gefilmt wurde, hatte in der Bäckerei gewaltsam die Kassen sowie einen Tresor geöffnet und war anschließend mit dem erbeuteten Bargeld in unbekannte Richtung geflüchtet. Die zuständigen Ermittler suchen nun Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Einbruch gemacht haben oder Täterhinweise geben können.

Wie die aufnehmenden Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, hatte der Einbruch in der Frankfurter Straße gegen 19:15 Uhr stattgefunden. Wie genau der Täter in die an einen Einkaufsmarkt grenzende Bäckerei gegenüber der Beethovenstraße gelangt war, ist noch ungeklärt und bedarf weiterer Ermittlungen. Die Bilder der Überwachungskamera zeigen, dass der männliche Einbrecher mit einer Kapuzenjacke bekleidet war, Handschuhe trug und sein Gesicht maskiert hatte.

Die Ermittler des K 21/22 bitten Zeugen, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561- 9100 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake

Pressesprecherin

Tel. 0561 - 910 1021



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell