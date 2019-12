Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Elf Kilo Marihuana im Kofferraum: Zivilfahnder ziehen mutmaßlichen Dealer auf A 44 aus dem Verkehr

Kassel (ots)

Autobahn 44 / Zierenberg (Landkreis Kassel):

Bei einer Verkehrskontrolle auf der Autobahn 44 gelang es Beamten der Operativen Einheit BAB der Verkehrsdirektion des Polizeipräsidiums Nordhessen am gestrigen Sonntagnachmittag einen Audifahrer zu stoppen, der über elf Kilogramm Marihuana in seinem Wagen transportierte. Der 44-jährige Tatverdächtige muss sich nun wegen des illegalen Besitzes sowie Verdacht des Handels mit Betäubungsmitteln verantworten und wird am heutigen Montag einem Haftrichter vorgeführt.

Wie die Zivilfahnder der Operativen Einheit BAB berichten, waren sie gegen 13:45 Uhr auf der A 44 in Richtung Kassel unterwegs. Am Parkplatz Bärenberg hielten sie den vor ihnen fahrenden Audi im Rahmen einer allgemeinen Kontrolle an. Bei der anschließenden Überprüfung bemerkten die Polizisten dann, dass der 44-jährige Fahrer aus dem Schwalm-Eder-Kreis sehr nervös war und im Fahrzeug mehrere gefüllte Tüten und Säcke transportierte. Die Durchsuchung des Audis förderte schließlich neben einem fünfstelligen Bargeldbetrag die in Müllsäcken verpackten Drogen im Kofferraum zutage. Die Ermittlungen gegen den festgenommenen 44-Jährigen dauern an und werden von den Beamten des Kommissariats 34 der Kasseler Kripo geführt.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake

Pressesprecherin

Tel. 0561 - 910 1021

Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell