Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Haslach - Auseinandersetzung eskaliert

Haslach (ots)

Nach einem ausufernden Streit am Sonntagmittag in einem Anwesen in der Schwarzwaldstraße haben die Beamten des Polizeireviers Haslach Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Ersten Erkenntnissen nach war ein 60 Jahre alter Mann kurz nach 15 Uhr mit einem jüngeren Mitbewohner aneinandergeraten. Im Zuge des Disputs soll sich der 60-Jährigen mit einem Messer bewaffnet und seinen 28-jährige Kontrahenten hiermit verletzt haben. Letzterer trug hierbei glücklicherweise nur leichte Verletzungen davon. Er musste durch herbeigerufene Helfer des Rettungsdienstes zwar vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht werden, konnte dieses nach einer kurzen ambulanten Versorgung jedoch wieder verlassen. Der Tatverdächtige konnte unmittelbar nach dem Vorfall durch die angerückten Kräfte des örtlichen Polizeireviers vorläufig festgenommen werden. Gegen den mit rund einem Promille alkoholisierten Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

