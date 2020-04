POL-FR: Vogtsburg - Unfallflucht

Polizeipräsidium Freiburg

Vogtsburg-Bischoffingen - Um einen Zusammenprall mit einem entgegenkommenden Pkw zu vermeiden, musste am Sonntag 19.04.2020 gegen 18:30 Uhr der Fahrer eines Skoda Fabia in der Hüttenbergstraße in einer Engstelle nach rechts ausweichen und streifte hierbei eine Mauer. Das entgegenkommende Fahrzeug fuhr ohne anzuhalten in nördliche Richtung weiter. Es soll sich hierbei um einen weißen Kleinwagen mit männlichem Fahrer gehandelt haben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 300 EUR. Zeugenhinweise werden erbeten an das Polizeirevier Breisach unter Tel.: 07667/91170

