Polizei Mettmann

POL-ME: Unfall durch Vorfahrtsmissachtung - Langenfeld - 2004005

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Mettmann (ots)

Am Dienstag (31. März 2020) kam es an der Kreuzung Kurfürstenweg / Winkelsweg in Langenfeld zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw, bei dem eine Person leicht verletzt wurde.

Gegen 15:40 Uhr befuhr ein 20 Jahre alter Skoda-Fahrer aus Leverkusen den Kurfürstenweg in Richtung Carl-Leverkus-Straße. Als er in die Kreuzung einfuhr, übersah er einen 42 Jahre alten BMW-Fahrer aus Solingen, welcher den Winkelsweg in Richtung Langenfeld befuhr und ebenfalls in die Kreuzung einfuhr. Dabei kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Der 42-jährige Solinger wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und mittels eines Rettungswagens in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell