POL-ME: Exhibitionist zeigt sich Seniorin - Haan - 2004003

Mettmann (ots)

Am frühen Dienstagabend (31. März 2020) wurde eine 83-jährige Haanerin von der Terrasse ihrer Wohnung an der Bismarckstraße in Haan von einem Exhibitionisten belästigt.

Die Seniorin befand sich gegen 18:40 Uhr in ihrer Wohnung, als sie einen Mann auf ihrer Terrasse bemerkte. Dieser hatte sich in schamverletzender Weise entblößt und manipulierte deutlich erkennbar an seinem Geschlechtsteil. Die 83-Jährige verließ unmittelbar ihre Wohnung und wandte sich hilfesuchend an einen Nachbarn. Als sie in ihre Wohnung zurückkehrte, hatte sich der Unbekannte bereits entfernt.

Die Fahndung der hinzugezogenen Polizei verlief ergebnislos. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige gegen den unbekannten Täter, die Ermittlungen hierzu dauern derzeit noch an.

Die Haanerin kann den Exhibitionisten folgendermaßen beschreiben:

- circa 170cm groß - circa 40 Jahre alt - kurze braune Haare - glattrasiertes Gesicht - deutsches Erscheinungsbild

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 / 9328 - 6480, jederzeit entgegen.

