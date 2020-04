Polizei Mettmann

POL-ME: Wieder ein erfolgreicher Enkeltrick - Ratingen - 2004002

Mettmann (ots)

Am Dienstag (31. März 2020), haben bislang unbekannte Trickbetrüger eine 81-jährige Seniorin und ihren 84 jährigen Ehemann aus Ratingen West mit dem sogenannten "Enkeltrick" um eine hohe Summe Bargeld gebracht.

Aus aktuellem Anlass warnt die Polizei noch einmal eindringlich vor der Masche der Trickbetrüger.

Gegen 12 Uhr erhielten die Rentner den Anruf einer Frau, welche sich als Enkelin der Ratinger ausgab. Sie gab an, ein neues Auto gekauft zu haben und benötige dringend Hilfe zur Begleichung der Rechnung. Die redegewandte Anruferin schaffte es tatsächlich das Vertrauen der Senioren zu erschleichen und die Zusage für finanzielle Hilfe zu erlagen. Sie kündigte daraufhin das Erscheinen ihres Notars an, der das Geld in Empfang nehmen sollte. Dieser erschien auch kurz darauf, wo ihm die vereinbarte Summe übergeben wurde.

Der Abholer kann wie folgt beschrieben werden:

- Große schlanke Statur

- Helle haut

- Schwarze Jacke, blaue Jeans, dunkle Schuhe mit weißer Sohle

- Mundschutz

- Dunkle Kappe

Es wurde ein Strafverfahren wegen Betruges eingeleitet. Die Ermittlungen dauern derzeit noch an.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon: 02102 / 9981 - 6210, jederzeit entgegen.

Den aktuellen Fall nimmt die Kreispolizeibehörde noch einmal zum Anlass, um vor den vielfältigen Maschen der Trickbetrüger zu warnen:

Diese nutzen jede Möglichkeit, um die Angerufenen telefonisch davon zu überzeugen, Bargeld oder andere Wertgegenstände unrechtmäßig an sie auszuhändigen.

Zumeist wird die Hilfsbereitschaft der Seniorinnen und Senioren schamlos ausgenutzt, oder sie werden unter Druck gesetzt und es wird Angst geschürt.

In allen Fällen haben es die betrügerischen Anrufer gezielt auf die Finanzen oder die Wertgegenstände abgesehen.

Bleiben Sie skeptisch, wenn sie ähnlich gelagerte Anrufe erhalten - legen Sie im Zweifel einfach auf oder rufen Sie selbstständig ihre Angehörigen oder die Polizei über "110" an, um den Vorgang zu melden

