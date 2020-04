Polizei Mettmann

POL-ME: Fünf Altpapiercontainer durch Brand stark beschädigt - die Polizei sucht Zeugen - Velbert - 2004004

Mettmann (ots)

Am Dienstagabend (31. März 2020) meldete ein aufmerksamer Zeuge den Brand von fünf Altpapiercontainer an der Milchstraße in Velbert. Trotz eines schnellen Eingreifens der Feuerwehr wurden die Container stark beschädigt. Die Polizei geht davon aus, dass die Container absichtlich angezündet wurden und sucht nun Zeugen.

Das war geschehen:

Gegen 21:45 Uhr war ein 38-jähriger Zeuge zu Fuß auf der Milchstraße in Velbert-Tönisheide unterwegs. In Höhe der Haus-Nummer 15 bemerkte er eine starke Rauchentwicklung aus den an einem Firmenparkplatz aufgestellten Altpapiercontainern. Er informierte folgerichtig unmittelbar die Feuerwehr. Die Altpapiercontainer wurden, trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr, stark beschädigt. Der Schaden wird auf circa 1.000 Euro geschätzt.

Die Milchstraße musste während der Löscharbeiten in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.

Nach ersten Ermittlungen kann davon ausgegangen werden, dass die Container absichtlich angezündet wurden. Die Polizei hat ein Strafverfahren zu dem Brandgeschehen eingeleitet. Hinweise auf den Verursacher ergaben sich bei der Tatortaufnahme nicht, die Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstige Feststellungen die in diesem Zusammenhang stehen, tätigen können, werden gebeten, sich jederzeit an die Polizei Velbert, Telefon 02051 / 946 - 6110, zu wenden.

