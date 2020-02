Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bawinkel - Etwa 15.000 Zuschauer beim Karneval

Bawinkel (ots)

Der traditionelle Karnevalsumzug am Samstag in Bawinkel wurde von ca. 15000 Zuschauern besucht. Der Umzug verlief störungsfrei. Die anschließende Veranstaltung in den Festzelten war stark ausgelastet, sodass es zu einem großen Gedränge kam. Die Situation konnte durch massiven Einsatz der Polizeikräfte und die schnelle Erweiterung des Einlassbereiches entschärft werden. Während der Feierlichkeiten wurden von der Polizei drei Körperverletzungen und fünf Diebstähle aufgenommen sowie zwei Platzverweise erteilt. Zudem fanden Kontrollen im Bereich des Jugendschutzes statt, wobei einige Jugendliche ihren Erziehungsberechtigten übergeben wurden.

