POL-MG: 21-Jähriger mit Joint, aber ohne Fahrerlaubnis am Steuer eines gestohlenen Autos - Alle drei Pkw-Insassen vorläufig festgenommen

Mönchengladbach (ots)

Polizisten haben am Montag, 10. August, gegen 17.15 Uhr in Mülfort im Rahmen von Ermittlungen einen gestohlenen Pkw entdeckt.

Im Bereich Römerbrunnen hatten die Beamten die Insassen eines Wagens kontrolliert, der in einer Zufahrt rangierte und mit eingeschaltetem Motor stehen blieb. Am Steuer saß ein 21-jähriger Mann, dem Fahren ohne Fahrerlaubnis vorgeworfen wird. Da er einen Joint mit Marihuana in seiner Hand hielt, besteht zudem der Verdacht des Fahrens unter Drogeneinwirkung. Zudem wurde eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt.

Der Wagen, in dem neben dem Fahrer auch ein ebenfalls 21-jähriger Mann sowie ein 17-jähriger Jugendlicher saßen, war als gestohlen gemeldet. Polizisten stellten das Fahrzeug sicher und nahmen die drei Insassen vorläufig fest. Dem 21-jährigen Fahrer wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die drei Personen entlassen. Die Ermittlungen dauern an. (ds)

