POL-MG: Straftaten zum Nachteil älterer Menschen

Der Polizei Mönchengladbach sind wieder Straftaten zum Nachteil älterer Menschen angezeigt worden.

Ein Kammerjäger war am vergangenen Mittwoch, 5. August, gegen 17.45 Uhr in Eicken an der Margaretenstraße im Einsatz. Wie die Auftraggeber im Alter von 74 und 78 Jahren berichteten, habe der Mann (etwa 25 bis 30 Jahre alt, circa 1,75 bis 1,80 Meter groß, schlank, kurze, schwarze Haare) nach fünf Minuten Arbeit 350 Euro verlangt. Unter dem Vorwand, das mobile Kartenlesegerät funktioniere nicht richtig, habe er mehrfach die Eingabe der PIN verlangt. Am Ende sei ein vierstelliger Betrag erreicht worden, mit dem das Konto der Senioren belastet worden sei. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Betrugsverdacht aufgenommen.

Unter der Angabe, Mitarbeiter der Wasserwerke zu sein, haben sich zwei Männer am Freitag, 7. August, gegen 9 Uhr in Windberg an der Adolph-Kolping-Straße Zutritt zu der Wohnung einer 91-jährigen Frau verschafft. Sie bedrängten die Frau, verwickelten sie in ein Gespräch und betätigten mehrfach den Wasserhahn. Nachdem die beiden Personen verschwunden waren, stellte die Frau fest, dass mehrere Zimmer durchsucht worden waren. Nach ersten Feststellungen erbeuteten die Unbekannten Schmuck. Die Täterbeschreibung: Der eine Mann, kräftig, trug einen beigefarbenen Sportanzug und ein Basecap, der andere Mann, schlank, trug eine blaue Hose, ein kariertes Hemd, eine blaue Jacke und ebenfalls ein Basecap.

Unter dem Vorwand, seine Katze könnte durch ein halb geöffnetes Fenster in die Wohnung gekommen sein, kam ein Unbekannter am Sonntag, 9. August, gegen 14.30 Uhr in Rheydt an der Friedrich-Ebert-Straße in die Räumlichkeiten eines 80-jährigen Mannes. Der Unbekannte steht nun im Verdacht, die Geldbörse des Bewohners entwendet zu haben. Die Beschreibung des Tatverdächtigen: etwa 30 bis 40 Jahre alt, schlank, circa 1,80 Meter groß, schütteres, hellblondes Haar, ungepflegte Erscheinung, Drei-Tage-Bart.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise in diesen Fällen unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

