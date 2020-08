Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Sommerliches Diebesgut: Schlauchboot und Luftmatratzen entwendet

Mönchengladbach (ots)

Die sommerlichen Temperaturen zeigen inzwischen ganz offensichtlich auch Auswirkungen auf die favorisierten Beutestücke von Ladendieben. So hatten es am Freitag, 7. August, gegen 15.15 Uhr in einem Geschäft in Rheydt an der Friedrich-Ebert-Straße fünf Jugendliche auf ein Schlauchboot und zwei Luftmatratzen abgesehen.

Vor dem Diebstahl hatten sie sich nach Angaben einer Verkäuferin noch in Sachen Luftpumpe beraten lassen. Alle fünf Jungen sollen zwischen 16 und 17 Jahre alt sein. Einer habe ein weißes T-Shirt und eine kurze dunkle Hose sowie einen Rucksack getragen, ein anderer ein gelbes T-Shirt und eine kurze Jeans sowie ebenfalls einen Rucksack.

Die Polizei Mönchengladbach bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02161-290. (ds)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Pressestelle

Telefon: 02161-2910222

E-Mail: pressestelle.moenchengladbach@polizei.nrw.de

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell