Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

Am Freitagabend, 07.08.2020, gegen 20.40 Uhr, stellten die Bewohner eines Mehrfamilienhauses auf der Otto-Saffran-Straße einen Einbruch in ihre Wohnung fest. Unbekannte hatten zunächst vergeblich versucht, ein Fenster der Erdgeschoßwohnung aufzuhebeln, traten dann die Wohnungstür ein. Nach Durchsuchung der Räumlichkeiten entwendeten sie Bargeld und Schmuck.

Zeugen, die am Freitagabend auf der Otto-Saffran-Straße unterwegs waren und Hinweise zu dem beschriebenen Einbruch machen können, werden gebeten, sich unter 02161/290 an die Kriminalpolizei Mönchengladbach zu wenden. (so)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizei Mönchengladbach

Leitstelle



Telefon: 02161/29 20 145

Fax: 02161/29 20 199

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell