POL-GF: Polizei rettet Gänseküken

Brome, Braunschweiger Straße 11.05.2020, 11.00 Uhr

Als wahre Freunde und Helfer zeigten sich am Montagvormittag zwei Beamte der Polizeistation Brome. Während der Streifenfahrt bemerkten sie mitten auf der Braunschweiger Straße zwei herrenlose Gänseküken, beide weniger als eine Woche alt. Da vom Muttertier weit und breit nichts zu sehen war und auch eine Nachsuche in der näheren Umgebung erfolglos war, nahmen die Polizisten die beiden Küken kurzerhand mit zur Wache, verstauten sie dort in einem Karton und fuhren sie anschließend mit dem Streifenwagen ins NABU-Artenschutzzentrum nach Leiferde. Dort wurden sie nach einer kurzen Begutachtung in eine gemütliche Box mit wärmendem Rotlicht einquartiert. Beide Gänseküken sind gesundheitlich wohlauf.

Foto: Polizeikommissar Maik Nolte mit den beiden verwaisten Gänseküken.

