Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des PK Bad Zwischenahn Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen

Oldenburg (ots)

Am 15.06.2020, gegen 11.00 Uhr, kam es in 26160 Bad Zwischenahn, Haarenstrother Straße (L 815) / Feldlinie (K 138) , zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein 24-jähriger PKW-Fahrer, befährt die L 815 von Oldenburg in Richtung Bad Zwischenahn. Er beabsichtigt, nach links in die Feldlinie abzubiegen. Dabei übersieht er den herannahenden 21-jährigen PKW-Fahrer, der die L 815 von Bad Zwischenahn in Richtung Oldenburg befährt. Es kommt zum Zusammenstoß, beide Fahrzeugführer werden dabei leichtverletzt einem Krankenhaus zugeführt. Weiterhin wird ein Ampelmast beschädigt. Über die Gesamtschadenshöhe können seitens der Polizei zur Zeit keine Angaben gemacht werden. Aufgrund der Unfallaufnahme sowie der Bergung der Fahrzeuge kam es im Bereich der Einmündung zu kurzzeitigen Behinderungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

PK Bad Zwischenahn

Telefon: +49(0)4403/927 115

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell