Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbrecher stehlen Schmuck +++

Oldenburg (ots)

Ein Einfamilienhaus am Etzhornetr Weg war im Laufe des vergangenen Wochenendes das Ziel unbekannter Einbrecher. In der Zeit zwischen Freitag und Sonntag (jeweils 16 Uhr) versuchten die Täter zunächst, die Eingangstür aufzuhebeln. Da ihnen das offenbar nicht gelang, schlugen sie anschließend auf der Rückseite des Hauses die Scheibe der Terrassentür ein und gelangten so ins Haus. Dort wurden in sämtlichen Räume Schränke und Schubladen durchwühlt. Die Unbekannten entwendeten Schmuck und flüchteten anschließend aus dem Haus.

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegen. (658663)

