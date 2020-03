POL-OF: Offenbach: Auf dem Grundstück, aber nicht im Haus

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Auf dem Grundstück, aber nicht im Haus - Offenbach

(mm) Ein 30 bis 40 Jahre alter Mann mit schwarzen kurzen Haaren hat am Donnerstag, gegen 2.10 Uhr, versucht, über eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Goerdelerstraße (130er-Hausnummern) zu gelangen. Zutritt zum Grundstück verschaffte sich der mit dunkler Jacke, heller Hose und dunklen Turnschuhen bekleidete Unbekannte durch ein Gartentor im rückwärtigen Bereich des Anwesens. Da der Eindringling anschließend die Terrassentür nicht aufbekam, schnappte er sich eine auf dem Freisitz liegende Jacke und verschwand mit der Beute. Das ergaunerte Kleidungstück ließ er allerdings dann wieder im vorderen Bereich des Grundstücks auf der Flucht zurück. Weitere Hinweise auf den Täter, der auch Handschuhe trug und eine helle Schultertasche mitführte, nimmt die Kripo (069 8098-1234) entgegen.

Bereich Main-Kinzig

Keine Meldungen

Offenbach, 19.03.2020, Pressestelle, Michael Malkmus

