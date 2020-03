Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Offenbach: Handy geraubt; Bad Soden-Salmünster:Einbruch in Kurklinik

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Handy geraubt - Offenbach

(mm) Ein Passant ist am frühen Mittwochmorgen von zwei Männern ausgeraubt worden. Nach Angaben des 41-jährigen Opfers, der offensichtlich stark alkoholisiert war, soll der Vorfall gegen 3.15 Uhr am Aliceplatz gewesen sein. Die Unbekannten, die zirka 35 Jahre alt waren, hätten den Offenbacher festgehalten und ihm anschließend das Mobiltelefon aus der Hosentasche geraubt. Die Räuber seien dann in Richtung Kaiserstraße geflüchtet. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, sich auf der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

1. Einbruch in Kurklinik - Bad Soden-Salmünster

(mm) Einbrecher stiegen in der Nacht zum Dienstag in eine Kurklinik in der Parkstraße im Stadtteil Bad Soden ein. Sie hebelten ein Fenster zum Speisesaal auf und gingen anschließend zwei Wandtresore in einem Nebenraum an. Sie schraubten diese von der Wand und verschwanden damit. Ein Safe wurde anschließend im Kurpark aufgebrochen aufgefunden. Zeugenhinweise nimmt die Kripo in Gelnhausen (06051 827-0) entgegen.

Offenbach, 18.03.2020, Pressestelle, Michael Malkmus

