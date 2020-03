Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Einbrüche; Unfallzeugen gesucht; illegale Müllentsorgung; ein Feuer und Vorsicht vor Betrügern!

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Vollbremsung - eine Person verletzt - Offenbach

(mm) Die Unfallfluchtermittler bitten Zeugen, die Hinweise auf einen schwarzen Mercedes Kombi geben können, dessen Fahrer am Montagmorgen in der Berliner Straße, Höhe der Hausnummer 11, einen Linienbus zu einer Vollbremsung veranlasste, sich auf der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden. Durch das Bremsmanöver wurde ein Fahrgast leicht verletzt; die anderen zwei Insassen und auch der 26-jährige Fahrer blieben unverletzt. Um 9.48 Uhr musste der Omnibus stark abbremsen, weil der Mercedes Kombi, der auf der Geradeausspur in Richtung "Großer Biergrund" unterwegs war, plötzlich auf die Busspur wechselte und verbotswidrig rechts abbog. Der Mercedes fuhr ohne anzuhalten weiter und wird nun von der Polizei gesucht.

2. Wer sah den Unfall mit dem Polizeifahrzeug? - Offenbach

(neu) Nach dem Zusammenstoß eines gelben Kastenwagens mit einem Polizeifahrzeug, welches am Mittwoch, den 11. März 2020 mit Blaulicht und Sirene unterwegs war, werden nun Augenzeugen des Unfalls gesucht. Nach bisherigen Erkenntnissen stießen beide Fahrzeuge gegen 17.40 Uhr im Bereich der Kreuzung Hessenring - Friedrichsring zusammen. Bei den Ermittlungen zum Unfallhergang werden nun Personen, die den Hergang beobachtet haben und die nähere Angaben zu dem Kastenwagen machen können, gebeten, sich zu melden. Der Fahrer des Kastenwagens soll sich von der Unfallstelle unerlaubt entfernt haben. An dem Streifenfahrzeug entstand ein Schaden von rund 3.000 Euro. Hinweise nimmt die Unfallfluchtgruppe unter der Rufnummer 06183 911550 entgegen.

3. Wer fuhr den VW Golf auf dem Supermarktparkplatz an? - Offenbach am Main

(as) Die Polizei sucht nach einem Verkehrsunfall, der sich am Samstagmorgen ereignete, Zeugen. Gegen 10.45 Uhr stellte ein 33-Jähriger an seinem grauen Golf, den er auf dem Supermarktparkplatz in der Merianstraße 22 abgestellt hatte, einen Schaden am hinteren rechten Kotflügel fest. Vermutlich hatte ein Autofahrer beim Ein- oder Ausparken das Fahrzeug des 33 Jahre alten Mannes aus Offenbach angefahren und war anschließend von der Unfallstelle geflüchtet, ohne seine Personalien zu hinterlassen und ohne sich um den entstandenen Sachschaden von circa 1.500 Euro zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte beim 2. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 8098-5200.

4. Unfallzeugen gesucht - Bundesstraße 45/Rodgau

(neu) Nach einem Verkehrsunfall, bei dem es am vergangenen Donnerstag, den 12. März, auf der Landesstraße 3116 bei Rodgau eine leicht verletzte Person zu beklagen gab, sucht die Polizei nun nach Zeugen. Gegen 17.45 Uhr wollte der Fahrer eines weißen Fiat, der von Rodgau in Richtung Babenhausen unterwegs war, auf die Bundesstraße 45 einbiegen, als ihm aus Richtung Babenhausen ein schwarzer Opel Astra auf seiner Fahrspur entgegenkam. Bei dem Abbiegevorgang prallten beide Wagen zusammen, wobei der Opel-Fahrer leicht verletzt wurde. Der Anstoß war so heftig, dass an beiden Fahrzeugen nach Einschätzung der Polizei Totalschaden entstand, der auf insgesamt rund 15.500 Euro geschätzt wird. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden nun gebeten, sich auf der Wache in Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 69080 zu melden.

5. Einbrecher machten Lärm - Heusenstamm/Rembrücken

(aa) Einbrecher, die am frühen Samstag in ein Einfamilienhaus an der Friedhofstraße eingedrungen waren, machten so viel Krach, dass die Bewohner aus dem Schlaf gerissen wurden. Gegen 1 Uhr hebelten die Täter zunächst vergeblich an der rückwärtigen Terrassentür. Anschließend brachen sie an der Vorderseite ein Fenster für den Einstieg auf. Im Wohnzimmer warfen die Eindringlinge ein Regal und eine Nähmaschine um. Die Bewohner wurden dadurch geweckt und machten sich bemerkbar. Die Einbrecher flüchteten offensichtlich ohne Beute. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

6. Einbrecher im Firmengebäude - Langen

(aa) Ein Nachtwächter vertrieb am späten Sonntagabend zwei Einbrecher aus einem Firmengebäude in der Robert-Bosch-Straße. Gegen 23.25 Uhr durchwühlten die beiden Männer im ersten Stock die Schränke eines Büros. Die Täter flüchteten, wobei noch nicht feststeht, ob sie etwas gestohlen haben. Einer hatte ein weites hellblaues Hemd und eine dunkelblaue Stoffhose an. Die Kriminalpolizei bittet weitere Zeugen, die im Bereich der 10er-Hausnummern Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

7. Alarmanlage sprang an - Einbruch wurde abgebrochen - Dietzenbach

(aa) Das Ertönen der Alarmanlage vertrieb am Samstagabend Einbrecher, die gegen 19.40 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Hochstraße (im Bereich der 40er-Hausnummer) eindringen wollten. Der oder die Täter waren auf den Balkon im ersten Stock geklettert und hatten an der Tür gehebelt. Ohne Beute flüchteten die Unbekannten. Als Kletterhilfe dienten die Regenrinnen und zurecht gerückte Gartenmöbel. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

8. Illegale Müllentsorgung im Wald - Kripo bittet um Hinweise - Seligenstadt/Klein-Welzheim

(aa) Unbekannte haben im Wald im Bereich der Hohestandschneise illegal Müll entsorgt. Am Freitagmorgen wurde der Abfall im Wasserschutzgebiet entdeckt. Darunter befanden sich unter anderem Kühlschränke, Kanister, Reifen, Farbbehälter, Lebensmittel und diverse Müllsäcke. Die Kriminalpolizei in Offenbach hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Main-Kinzig-Kreis

1. Kripo Hanau warnt vor unseriösen Hilfsangeboten - Hanau/Main-Kinzig-Kreis

(neu) Vor dem Hintergrund der aktuellen Corona-Krise warnt die Kriminalpolizei in Hanau vor möglicherweise unseriösen Hilfsangeboten, die unter anderem in sozialen Netzwerken angeboten werden. Mitunter wurden auch schon entsprechende Zettel in Briefkästen vorgefunden. Mit diesen auf den ersten Blick vermeintlich gut gedachten Angeboten werden in erster Linie ältere Menschen angesprochen. Die Urheber dieser Schreiben geben sich oft als angebliche Nachbarn aus, welche ihre Unterstützung anbieten und Einkäufe erledigen oder aber auch bei der Bank Geld abheben wollen. Den Fachleuten des Kommissariats für Betrugsdelikte liegen Erkenntnisse vor, dass es bei diesen Angeboten nicht immer mit rechten Dingen zugeht. Betrüger wittern hier wohl eine Chance, aus der aktuellen Pandemie-Situation Profit zu schlagen und hilfsbedürftige Mitbürger zu schädigen. Die Kripo rät daher, mit solchen Aufträgen nur solche Personen zu betrauen, die Sie persönlich kennen und denen Sie absolut vertrauen können. Machen Sie Fremden gegenüber niemals Angaben zu persönlichen Daten oder Besitzverhältnissen

2. Kripo ermittelt nach Wohnungsbrand - Maintal

(aa) Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei rückten am Samstagabend zu einem Brand "Auf der Röde" aus. In dem leerstehenden Gebäude brannte es gegen 22.35 Uhr im oberen Wohnbereich. Der Schaden beträgt nach erster Schätzung 5.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen und ist für Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123 zu erreichen.

3. Firmeneinbruch - Birstein

(mm) Einbrecher verschafften sich zwischen Samstag, 22 Uhr und Sonntag, 8.30 Uhr, Zutritt in ein Werkstatt- und Bürogebäude in der Bachstraße. In einem dortigen Büro fanden die Unbekannten in einem unverschlossenen Schreibtisch unter anderem Münzgeld und andere diverse Wertsachen. Hinweise nimmt die Polizei in Schlüchtern (06661 961013) entgegen.

Offenbach, 16.03.2020, Pressestelle, Andrea Ackermann

