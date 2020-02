Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eschelbronn, Meckesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer kommt von Fahrbahn ab

Eschelbronn / Meckesheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Mittwochmorgen fuhr ein 19-Jähriger mit seinem Skoda auf der Eschelbronner Straße in Richtung Meckesheim, als er um kurz nach 6 Uhr von der Fahrbahn abkommt. Nach einer Rechtskurve kam er dabei zu weit nach links, wobei der Pkw dabei in den Grünstreifen der Gegenfahrbahn geriet. Beim Gegensteuern des jungen Mannes kam der Skoda letztlich zu weit nach rechts, geriet in den gegenüberliegenden Grünstreifen und anschließend in die angrenzende Böschung. Etwa 30 Meter weiter und drei Meter unterhalb der Fahrbahn kam das Auto letztlich zum Stillstand. Der junge Mann wurde vorsorglich in einem Krankenhaus untersucht, blieb aber glücklicherweise unverletzt. Am Skoda entstand ein Schaden von 7.000 Euro. Während der Bergung des Unfallwagens musste die Fahrbahn kurzzeitig komplett gesperrt werden.

