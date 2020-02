Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Handschuhsheim: Feuer in Gartenhütte - Brandursache unklar - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Handschuhsheim (ots)

Am Mittwoch gegen 14.45 Uhr wurde im Gewann Schloßäcker im Handschuhsheimer Feld der Brand einer Gartenhütte gemeldet. Schon von weitem war eine Rauchsäule sichtbar. Auf einem Gartengrundstück stand eine Gartenhütte in Vollbrand. Die Berufsfeuerwehr rückte mit zwei Löschfahrzeugen an. Unterstützt von einem Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Handschuhsheim waren die Löscharbeiten etwa eine Stunde später beendet. Der Sachschaden beläuft sich auf über 1.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen, insbesondere zur Brandursache führt das Polizeirevier Heidelberg-Nord. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 06221/45690 bei der Polizei zu melden.

