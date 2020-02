Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Mercedes beim Ausparken touchiert und anschließend geflüchtet - Zeugen gesucht

Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Vermutlich beim Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer am Mittwoch zwischen 9.45 und 9.55 einen in der Schloßstraße, auf dem Parkplatz vor einer Apotheke, abgestellten Mercedes. Ohne sich um den Schaden in Höhe von über 2.000 Euro zu kümmern, flüchtete der Verursacher von der Unfallstelle. Zeugen, die den Unfall bemerkt haben, werden gebeten, sich unter Telefon 06203/93050 beim Polizeirevier Ladenburg zu melden.

