Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim-Kohlhof: Auf glatter Fahrbahn in Gegenverkehr geraten - zwei Leichtverletzte - Sachschaden 20.000 Euro

Schriesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Auf glatter Fahrbahn geriet am Mittwoch gegen 10 Uhr eine 56-jährige Fahrerin eines VW auf der Kreisstraße 4122 in der Ortsdurchfahrt des Ortsteils Kohlhof ins Schleudern und dadurch auf die Gegenfahrbahn. Eine entgegenkommende 67-jährige Fahrerin eines BMW versuchte noch nach rechts in die Böschung auszuweichen, konnte den Frontalzusammenstoß aber nicht mehr verhindern. An beiden Fahrzeugen lösten die Airbags aus. Beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt und mit Rettungsfahrzeugen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik nach Heidelberg eingeliefert. Beide Autos wurden zu einer nahegelegenen Werkstatt abgeschleppt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro. Während der Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn war die Kreisstraße bis gegen 12 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr konnte über die zweite Ortsdurchfahrt umgeleitet werden.

