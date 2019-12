Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Einbruch in ein Bauernhaus in Winsen

Celle (ots)

Ein unbekannter Täter ist gestern in der Zeit zwischen 15.30 und 16:30 Uhr im Meißendorfer Weg in Winsen, Ortsteil Bannetze, in ein Bauernhaus eingebrochen. Dabei wurde während einer kurzer Abwesenheit der 79- jährigen Bewohnerin ein Fenster aufgehebelt und einige Räume im Haus durchsucht. Bislang ist noch unklar, ob etwas entwendet wurde.

Hinweise nimmt die Polizei in Wietze unter 05146-50009-0 entgegen.

