Polizeiinspektion Celle

POL-CE: 30- Jähriger fährt ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Celle (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 16:40 Uhr, wurde ein 30- jähriger Autofahrer in der Mummenhofstraße im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten und kontrolliert. Der Fahrzeugführer gab gegenüber den Polizeibeamten sofort zu, dass er nicht im Besitz eines Führerscheines sei. Zudem deutete der Mann auf Nachfrage der Beamten an, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren sei. Ein freiwillig vor Ort durchgeführter Test ergab, dass er unter dem Einfluss von THC stand. Entsprechend wurde ein weiteres Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Führens eines Kraftfahrzeuges unter berauschenden Mitteln eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

Manuel Rauschenberg

Telefon: 05141/277-104

E-Mail: manuel.rauschenberg@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell