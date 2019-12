Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Drei Einbrüche in Celle

Celle (ots)

Am späten Samstagnachmittag hat es im Celler Stadtgebiet drei Wohnungseinbrüche gegeben:

Zwischen 16:00 und 18:45 Uhr hebelte unbekannte Täter in der Kopernikusstraße im Ortsteil Heese eine Terrassentür eines Reihenhauses auf, durchwühlte das gesamte Haus und entwendeten Bargeld.

In der Witzlebenstraße in Klein-Hehlen hebelte unbekannte Täter in der Zeit zwischen 15:25 und 18:00 Uhr ein Badezimmerfenster der ebenerdigen Wohnung auf und entwendeten ebenfalls Bargeld.

Zu einem versuchten Einbruch ist es in der Zeit zwischen 15:45 und 17:45 Uhr im Garnseeweg in Wietzenbruch gekommen: Unbekannte Täter versuchten erfolglos die Terrassentür eines Reihenhauses aufzuhebeln.

Hinweise zu den drei Taten nimmt die Polizei Celle unter 05141/277-215 entgegen.

