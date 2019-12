Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Öffentlichkeitsfahndung nach unbekanntem Dieb

Celle (ots)

Während des Einkaufens im Supermarkt wurde einer 69- jährigen Dame in Celle am 10.10.2019 die Geldbörse samt EC-Karte und PIN durch einen unbekannten Täter entwendet. Nach dem Diebstahl hat der Täter am selben Tag bei der Hausbank der Geschädigten in Wathlingen und Bergen Geld abgehoben und wurde dabei von der Videoüberwachung aufgezeichnet.

Nach gerichtlichem Beschluss fahndet die Polizei nun mit Fotos nach dem Beschuldigten und fragt:

Wer kann Hinweise zur Identität oder zu dem Aufenthaltsort der abgebildeten Person geben?

Hinweise bitte an die Polizei in Celle unter 05141 277-215 oder 05141 277-333.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle

Manuel Rauschenberg

Telefon: 05141/277-104

E-Mail: manuel.rauschenberg@polizei.niedersachsen.de

