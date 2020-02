Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Auto angefahren und von der Unfallstelle geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am Dienstag (04.02.) ein in der Turmgasse vor der Turmschule zwischen 12 und 13 Uhr geparktes Auto hinten rechts touchiert und ist anschließend von der Unfallstelle geflüchtet ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Turmgasse ist bei Schulschluss zwischen 12.15 und 13.30 Uhr durch Poller gesperrt. Ein Zeuge hatte zwar einen Knall gehört, konnte diesen jedoch zunächst nicht zuordnen. Ein Angestellter der Stadt Leimen fuhr kurz nach den Knall aus der Turmgasse und öffnete dazu die Poller. Die Fahrerin eines weißen Mini Cooper nutzte die Gelegenheit und fuhr aus dem abgesperrten Bereich heraus. Ob dieses Fahrzeug in Verbindung mit dem Unfall steht ist nicht bekannt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon 06222/57090 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

