Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Glatteisunfälle

Rems-Murr-Kreis (ots)

Eine Vielzahl an Glätteunfällen ereignete sich am Dienstagmorgen im Rems-Murr-Kreis. Bis 10 Uhr wurden ca. 60 glättebedingte Verkehrsunfälle registriert, bei denen Sachschaden in Höhe von rund 200.000 Euro entstand. Glücklicherweise verliefen fast alle Unfälle ohne Personenschaden, sodass lediglich ein Leichtverletzter zu beklagen war.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell