POL-HRO: Polizeirevier Plau am See telefonisch nicht erreichbar

Aufgrund eines technischen Defektes an der Telefonanlage ist das Polizeirevier Plau am See aktuell telefonisch nicht erreichbar.

Bürger mit einem Anliegen werden gebeten, das Revier persönlich aufzusuchen. Eine Anzeige kann auch online über die Internetwache erstattet werden. Diese erreichen Sie über https://polizei.mvnet.de

In dringenden Fällen wenden Sie sich bitte direkt an den Notruf der Polizei, die 110.

Wir teilen über eine erneute Pressemitteilung mit, wenn die Polizei in Plau am See telefonisch wieder erreichbar ist.

