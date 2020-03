Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Sonntag, 15.03.2020

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Kein Beitrag

Bereich Main-Kinzig

1. Küchenbrand in Gaststätte, zwei Leichtverletzte - Maintal

Zu einem Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei führte ein Küchenbrand in einer Dörnigheimer Pizzeria, der am Samstagabend, gegen 21:30 Uhr der Rettungsleitstelle gemeldet wurde. Das Feuer brach aus bislang ungeklärter Ursache am Grill aus und führte zu einer immensen Rauchentwicklung aus dem Gebäudekomplex an der Kennedystraße, in den auch ein Hotel integriert ist. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden, bevor er auf das Gebäude übergriff. Zwei Küchenmitarbeiter, 28 und 54 Jahre alt, zogen sich Rauchgasintoxikationen zu und wurden in umliegenden Krankenhäusern ambulant behandelt. Sieben Hotelgäste wurden vorsorglich aus dem Gebäude evakuiert und durch die Feuerwehr betreut. Für die Dauer der Brandbekämpfung wurde der Verkehr vom Einsatzort abgeleitet. Der Sachschaden am Küchenmobiliar wird auf etwa 15.000.- Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Autobahnpolizei berichtet:

Kein Beitrag

Offenbach am Main, 15.03.2020, Carlos Mußgang, PvD

