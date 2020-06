Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Verkehrsunfall auf der A 29 mit schwerverletztem Kradfahrer und Vollsperrung +++

Oldenburg (ots)

Am Freitag, dem 12.06.2020, kommt es auf der A 29 in Richtung Wilhelmshaven Höhe km 72,5 (Gemeinde Bockhorn, ca. 2 km vor der Anschlussstelle Zetel) gegen 15.50 Uhr zu einem folgenschweren Unfall. Ein 23-Jähriger Kradfahrer übersieht offensichtlich einen vor einer Baustelle staubedingt langsam fahrenden Pkw und stürzt auf den benannten Pkw, während das Krad gegen die Mittelschutzplanke rutscht. Der Kradfahrer wird schwerverletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. An dem Krad entsteht ein Schaden von ca. 1000 Euro. Beim Pkw wird ein Schaden i.H.v. ca. 30tsd Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge werden abgeschleppt.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme, der Rettungsmaßnahmen, der Bergung der Fahrzeuge und der Aufreinigung der Fahrbahn wird die A 29 zwischen den Anschlussstellen Varel-Bockhorn und Zetel für insgesamt 4,5 h gesperrt und auf die U 25 verwiesen.

Die gebildete Rettungsgasse wird durch einen Pkw-Fahrer unerlaubt genutzt, der dabei auch noch andere Verkehrsteilnehmer beleidigt. Ihn erwarten wegen der Beleidigungen mehrere Strafverfahren und bzgl. der Nutzung der Rettungsgasse 240 Euro Bußgeld, 2 Punkte, sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

