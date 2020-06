Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Räuberischer Diebstahl in Lebensmittelgeschäft +++

Oldenburg (ots)

In einem Lebensmittelgeschäft an der Hauptstraße kam es am Donnerstag gegen 11.30 Uhr zu einem räuberischen Diebstahl. Mitarbeitern des Geschäfts war zunächst ein Kunde aufgefallen, der den Verkaufsraum ohne Mund-Nasen-Bedeckung betreten hatte. Eine 51-jährige Verkäuferin forderte den Mann daraufhin auf, sich an die Vorschriften zu halten oder das Geschäft wieder zu verlassen. Der Unbekannte lief jedoch weiter durch den Markt, nahm sich vier Getränkedosen von einem Regal und ging auf den Ausgang zu. Dort versuchten ein 22- und ein 54-jähriger Angestellter, den mutmaßlichen Dieb aufzuhalten. Dieser riss sich los, schlug um sich und bedrohte den 54-Jährigen mit dem Tod. Dann flüchtete der Mann in stadtauswärtiger Richtung, während die 51-Jährige die Verfolgung aufnahm. In der Edewechter Landstraße konnte der 28-jährige Oldenburger von der Polizei schließlich aufgegriffen werden. Drei der mutmaßlich zuvor entwendeten Bierdosen trug der Mann noch bei sich.

Der Zentrale Kriminaldienst der Polizei hat die Ermittlungen gegen den Mann aufgenommen. (646415)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Stephan Klatte

Telefon: 0441 790 4004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell