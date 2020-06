Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbruch in Autowerkstatt +++

Oldenburg (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen wurde die Polizei zu einem Einbruch in eine Autowerkstatt am Rohdenweg gerufen. Ein unbekannter Täter hatte in der Zeit zwischen Mittwochabend, 20 Uhr, und Donnerstag gegen 6.30 Uhr offenbar gewaltsam eine Seitentür des Gebäudes aufgebrochen. Aus einer Geldkassette im Büroraum entwendete der Dieb mehrere Geldscheine und flüchtete.

Die Polizei sucht Zeugen der Tat. Diese werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer 0441/790-4115 zu melden.

