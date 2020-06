Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Falsche Mitarbeiter klingeln an der Haustür +++

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Dienstag erhielt die Polizei einige Anrufe über angebliche Mitarbeiter eines örtlichen Möbelhauses, die an den Haustüren von älteren Menschen klingelten. Die angeblichen Verkäufer gaben zunächst an, Restbestände von Teppichen verschenken zu wollen, u.a. für eine angebliche jahrelange Kundentreue.

Zudem versuchte man sich das Vertrauen zu erschleichen, da man sich angeblich von früher kenne, um dann in die Wohnung der älteren Menschen zu gelangen.

In anderen Fällen gaben sich die Personen an der Tür als angebliche Mitarbeiter eines Reinigungsunternehmens aus. Dabei wurde dann eine Teppichreinigung zu einem überhöhten Preis angeboten.

Die Vorfälle ereigneten sich in der Zeit von 11.30 bis in die Nachmittagsstunden in den Stadtteilen Eversten und Bloherfelde (Wienstraße, Salbeistraße, Hartenscher Damm, Blücherstraße).

Bislang waren die Betrüger nach bisherigem Kenntnisstand nicht erfolgreich und wurden von den Anrufern noch an der Haustür abgewiesen.

Eine Zeugin konnte der Polizei eine Beschreibung der angeblichen Mitarbeiter geben: Die erste Person sei männlich, ca. 40 bis 42 Jahre alt und 165 bis 170 cm groß. Der Mann habe ein südländisches Aussehen und dunkle kurze bis mittellange Haare gehabt. Das Erscheinungsbild habe gepflegt und sympathisch gewirkt. Seine Kleidung sei dunkel gewesen und er habe deutsch mit Akzent gesprochen.

Zur zweiten Person kann sie folgende Beschreibung abgeben: männlich, schlank, ca. 30 Jahre alt, ebenfalls südländisches Aussehen und der Mann habe der ersten Person ähnlich gesehen.

Die Polizei bittet in diesen und weiteren Fällen um die Unterstützung aus der Bevölkerung. Wer diese Personen gesehen hat und dazu weitere Angaben machen kann, möge sich telefonisch unter 0441-790 4115 mit der hiesigen Polizei in Verbindung setzen (637695).

Zudem weist die Polizei noch einmal eindringlich darauf hin, unbekannte Personen nicht in die Wohnung zu lassen. Weitere Hinweise im Umgang mit Betrügern finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/ (637695)

