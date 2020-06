Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfällen im Stadtgebiet +++

Oldenburg (ots)

Am Dienstag kam es im Oldenburger Stadtgebiet zu mehreren Unfällen, bei denen insgesamt vier Menschen leicht verletzt wurden.

Gegen 11.15 Uhr wollte der 21-jährige Fahrer eines BMW von einer Grundstücksausfahrt nach links in die Bloherfelder Straße einbiegen. Dort missachtete er das Rotlicht einer Ampel, in deren Höhe gerade eine 44-jährige Radfahrerin die Bloherfelder Straße überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, die Radfahrerin stürzte und wurde am Arm verletzt. Sie musste in ein Krankenhaus gebracht werden. (635932)

Ein weiterer Unfall wurde der Polizei um 14.30 Uhr aus der Lindenstraße gemeldet. Beim Ausfahren aus dem verkehrsberuhigten Bereich des Lindenbogens in die Lindenstraße kam es zur Kollision eines 40-jährigen Radfahrers mit dem Hyundai einer 71-jährigen Oldenburgerin. Der Radfahrer erlitt dabei leichte Verletzungen. Zur Klärung des Unfallhergangs sucht die Polizei insbesondere in diesem Fall noch weitere Zeugen. (637313)

Gegen 18 Uhr wurden die Beamten des Unfalldienstes zu einem Unfall an der Blücherstraße gerufen. Der 66-jährige Fahrer eines Skoda wollte von einem Grundstück auf die Fahrbahn einbiegen, als es zu einem Zusammenstoß mit einer 72-Jährigen kam, die mit ihrem Fahrrad (Pedelec) die Blücherstraße in Richtung Eichenstraße entlangfuhr. Die Radfahrerin stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. (638324)

Um 20.15 Uhr ereignete sich an der Amalienstraße schließlich ein Unfall, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Der 28-Jährige hatte sich an einer roten Ampel mit seiner Yamaha links neben den Audi eines 21-Jährigen gestellt. Als der Audifahrer bei Grün anfuhr, kam es zur Berührung beider Außenspiegel und der 28-Jährige geriet mit dem Fuß unter einen Reifen des Audi. (638449)

Für Zeugenhinweise ist der Unfalldienst der Polizei unter der Telefonnummer 0441/790-4115 erreichbar.

