Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Räuberischer Diebstahl in Parfümerie - Passant hält flüchtenden Tatverdächtigen fest +++

Oldenburg (ots)

In einer Parfümerie in der Oldenburger Innenstadt kam es am Samstag gegen 12.30 Uhr zu einem Räuberischen Diebstahl.

Eine Mitarbeiterin des Geschäfts an der Achternstraße habe eigenen Angaben zufolge einen Kunden dabei beobachten können, wie er einige Parfümverpackungen aus dem Regal nahm und in eine Plastiktasche steckte. Als sich der Mann kurz darauf dem Ausgang näherte, habe die Zeugin eine Kollegin informiert, die sich in der Nähe der Eingangstür aufhielt. Die 52-Jährige habe sich dem Mann in den Weg gestellt, um ihn am Verlassen des Geschäfts zu hindern. Der mutmaßliche Ladendieb habe die Mitarbeiterin daraufhin an der Schulter gepackt und zunächst gegen die Glastür gestoßen. Anschließend habe der Unbekannte die 52-Jährige erneut derart geschubst, dass sie vor dem Geschäft auf die Straße stürzte. Die Frau wurde dabei leicht verletzt.

Einem 53-jährigen Passanten, der sich direkt vor dem Geschäft aufhielt und die Szene beobachtete, gelang es, den Mann zu überwältigen und zu Boden zu bringen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten stellten bei der Durchsuchung des mutmaßlichen Ladendiebes kurz darauf fünf Parfümpackungen im Gesamtwert von über 400 Euro fest.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der 53-Jährige, der zur Zeit keinen festen Wohnsitz besitzt, vorläufig festgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Stephan Klatte

Telefon: 0441 790 4004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell