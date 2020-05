Polizei Braunschweig

POL-BS: 82-jähriger Autofahrer übersah Radfahrerin - Es kam zum Unfall

Braunschweig (ots)

Braunschweig, östliches Ringgebiet 06.05.2020, 08.51 Uhr

Beim Abbiegen erkannte der Senior die entgegenkommende Frau zu spät, so dass es zum Zusammenstoß kam. Die Frau wurde schwer verletzt.

Am Mittwochmorgen kam es in der Wilhelm-Bode-Straße zu einem Verkehrsunfall, als ein Fahrer eines BMW nach links abbiegen wollte. Durch einen vorausfahrenden Kastenwagen war seine Sicht auf die Fahrbahn eingeschränkt, so dass er eine Fahrradfahrerin übersah, die ihm entgegenkam.

Die Fahrzeuge kollidierten miteinander, wodurch die 64-jährige Radfahrerin schwer verletzt wurde und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht wurde.

Gegen den Autofahrer wurden ein Bußgeldverfahren sowie ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

