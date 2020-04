Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht und Umweltdelikt im Zuständigkeitsbereich des PK Bad Nenndorf.

Bad Nenndorf (ots)

(Kro)

Verkehrsunfallflucht in Lauenau

Am 03.04.2020, in der Zeit zwischen 12:45 Uhr und 13:45 Uhr, ereignete sich auf dem Edeka Markt Parkparkplatz, Coppenbrügger Landstraße 9, in Lauenau, eine Verkehrsunfallflucht. Hier wurde ein geparkter Pkw VW Golf, Farbe Grau, beim Ein - oder Ausparken durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt.

Zeugen dieses Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizei Bad Nenndorf zu melden.

Umweltdelikt in Bad Nenndorf

Am 05.04.2020, gegen 12:00 Uhr, wurde der Polizei Bad Nenndorf mitgeteilt, dass in einem kleinen Bach in der Nähe des Gymnasiums Schlieren auf dem Wasser erkennbar seien. Des Weiteren würde es dort stark nach "Diesel" riechen. Eine Absuche an der genannten Örtlichkeit ergab, dass eine unbekannte Flüssigkeit aus einem Abwasserkanal der Horster Straße, aus Rtg. Bahnhofstraße kommend, in den Bach am Gymnasium Bad Nenndorf geflossen ist. Unter Zuhilfenahme von Mitarbeitern der Freiwilligen Feuerwehr Bad Nenndorf, des Klärwerkes, sowie des LK Schaumburgs, konnte nach Öffnung einiger Gully Deckel die Örtlichkeit, von der die unbekannte Flüssigkeit eingeleitet worden ist, lokalisiert werden. Eine Befragung des Anwohners in der Bahnhofstraße habe daraufhin ergeben, dass man zuvor seinen Pkw auf dem Hof gewaschen habe. Daraufhin sei diese Fahrzeugflüssigkeit über die Regenabflussrinne in einen Schacht und letztlich in den Bach am Gymnasium gelangt.

