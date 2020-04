Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rinteln - Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Radfahrer

Rinteln (ots)

(tuc) Am Samstag, den 04. April 2020, kommt es in Rinteln in der Hartler Straße, Ecke Graf-Otto-Straße, gegen 15:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger Rintelner übersah dabei mit seinem Pkw einen auf dem Fahrradweg fahrenden 37-jährigen Radfahrer aus Rinteln. Es kam daraufhin zum Zusammenstoß zwischen Fahrrad und Pkw. Der Radfahrer wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und wurde anschließend in das Krankenhaus transportiert.

