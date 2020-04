Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in Wohnhaus

Nienstädt/Liekwegen (ots)

(ma)

Im Zeitraum vom 23.03. bis 01.04.2020 sind unbekannte Täter in ein derzeit unbewohntes Mehrfamilienhaus an der Liekweger Straße in Nienstädt/Liekwegen eingebrochen.

Der oder die Eindringlinge verschafften sich über einen rückwärtigen Lichtschacht bzw. Kellerfenster Zutritt zum Keller, um anschließend die Räumlichkeiten zu durchsuchen.

Aus dem Wohnhaus wurden noch vorhandene Wertgegenstände entwendet.

Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei Bückeburg, Tel.: 05722/95930, entgegen.

