Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Tageswohnungseinbruch

Pirmasens-Windsberg (ots)

Unbekannte Täter brachen gestern zwischen, 11:15 Uhr und 21:00 Uhr, in eine Doppelhaushälfte in der Langenbergstraße ein. Die Balkontür wurde mit einem schmalen Werkzeug aufhebelt. Der Balkon befindet sich über der angebauten Garage. Mit dem Balkongeländer mussten 3,50 Meter Höhenunterschied überwunden werden. In der Wohnung wurden in mehreren Zimmern Schränke und Schubladen durchwühlt. Entwendet wurden 200 Euro in Scheinen, mehrere Sparbücher und ein Kleintresor mit Bargeld in vierstelliger Höhe. Der verursachte Sachschaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Einbruch Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

