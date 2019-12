POL-PDPS: Verkehrsunfallfluchten

Polizeidirektion Pirmasens

Am 18.12.2019 wurden der Polizeiinspektion drei Unfallfluchten angezeigt, die sich in Zweibrücken ereignet hatten:

Zeit: 18.12.2019, 07:40 Uhr - 09:50 Uhr Ort: Zweibrücken, Langentalstraße 7 SV: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr die Langentalstraße in Richtung Beckerswäldchen und stieß beim Vorbeifahren mit seinem rechten Außenspiegel gegen den linken Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand geparkten silbergrauen Opel-Signum. Der Verursacher flüchtete von der Unfallstelle, obwohl er Fremdschaden von ca. 250 EUR verursacht hatte.

Zeit: 18.12.2019, 12:30 Uhr - 13:10 Uhr Ort: Zweibrücken, Saarlandstraße 31 SV: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte auf dem Parkplatz des Hilgardcenters einen blauen 3er BMW, der vor dem Geschäft KiK in Queraufstellung vorwärts in einer Parkbox abgestellt war und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Der Unfall könnte sich beim Rückwärtsausparken des unbekannten Verursachers oder bei einem Wendemanöver ereignet haben. Der Sachschaden am hinteren linken Fahrzeugeck des BMW beläuft sich auf ca. 500 EUR.

Zeit: 14.12.2019, 11:30 Uhr - 14:00 Uhr Ort: Zweibrücken, Wilkstraße 2 SV: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen dunkelblauen Opel-Astra, der auf dem Kundenparkplatz eines Baumarktes (hintere Hälfte) abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, obwohl er Fremdschaden von ca. 1.000 EUR verursacht hatte.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Zweibrücken (Tel. 06332/9760 bzw. pizweibruecken@polizei.rlp.de).

